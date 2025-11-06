Россия
В российском регионе создадут систему поддержки многодетных отцов

В Воронежской области создадут систему поддержки многодетных отцов
В Воронежской области появится система поддержки многодетных отцов. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства социальной защиты.

В ведомстве отметили, что проект будет помогать мужчинам, потерявшим супругу и вынужденным растить детей в одиночку.

На тематической странице министерства соцзащиты будет размещен онлайн-навигатор, который объяснит, как оформить пособия, куда обратиться за психологической помощью и как помочь ребенку пережить утрату.

Помимо того, в планах создание реестра семей с отцами-одиночками, который будут использовать соцслужбы для оперативной помощи.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что российские семьи должны получать материнский капитал на третьего ребенка в размере минимум одного миллиона рублей.

