В России предложили ввести маткапитал на третьего ребенка не менее 1 млн рублей

Рыбальченко: Маткапитал на третьего ребенка должен быть минимум 1 млн рублей

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что российские семьи должны получать материнский капитал на третьего ребенка в размере минимум одного миллиона рублей, пишет ТАСС.

Рыбальченко отметил, что важно выстроить систему материнского капитала, где каждый ребенок будет получать соответствующую поддержку, и с каждым следующим ребенком она будет становиться больше.

«Регионы уже могут вводить и донастраивать эту политику в отношении третьих и последующих детей», — добавил Рыбальченко.

Кроме того, Рыбальченко предлагает маткапитал сделать прогрессивным, то есть удваивать материнский капитал при рождении второго ребенка. А вот на третьего ребенка его увеличить существенно.

В 16 регионах России уже есть выплата в один миллион рублей при рождении третьего ребенка, но на федеральном уровне действует лишь субсидия погашения ипотеки.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что семьи, которые не получали выплату за рождение первенца, смогут в 2026 году получить маткапитал на второго ребенка в сумме 974 100 рублей.