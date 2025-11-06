Россия
16:22, 6 ноября 2025

В российском регионе вдвое сократили стаж для желающих стать чиновниками бойцов СВО

В Ярославской области сократили стаж для желающих стать чиновниками бойцов СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Ярославской области вдвое сократили стаж для желающих стать чиновниками бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

Он отметил, что подписал закон об упрощении для военнослужащих доступа к муниципальной службе.

Евраев пояснил, что для высшей группы должностей (руководители) необходимый стаж работы сократили с четырех до двух лет, для главной (специалисты) — с двух лет до года. Военные, у которых есть красный диплом специалиста или магистра, смогут работать без стажа, если диплом получен меньше трех лет назад, подчеркнул ярославский губернатор.

До этого стало известно, что во Владимирской области ушедшего на СВО мужчину уволили за прогул.

Отстоять трудовые права солдата смогла его супруга. Она обратилась с жалобой в местную прокуратуру. После проверки приказ об увольнении россиянина был отменен.

