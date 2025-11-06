Россия
08:17, 6 ноября 2025Россия

В российской школе рассказали о попытавшихся макнуть ребенка головой в унитаз подростках

Директор коченевской школы № 13 пообещала заявить на подростков в ПДН
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Zhabrikov / URA.RU / Global Look Press

Директор школы № 13 в Коченевском районе Новосибирской области пообещала заявить на подростков, которые попытались макнуть ребенка головой в унитаз в туалете, в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН). Об этом она рассказала Telegram-каналу Mash Siberia.

Руководитель отметила, что о случившемся в школе в российском регионе слышит впервые. Женщина намерена собрать комиссию для разбирательства. Кроме того, директор готовит заявление в полицию.

По ее данным, речи о массовом буллинге в школе нет. Директор подчеркнула, что учащиеся делают много полезного для учреждения.

О происшествии в Коченевском районе стало известно 6 ноября. В школе № 13 подростки, которых оставили на третий год, напали на семиклассника. Они обвинили мальчика в том, что он якобы хотел украсть что-то из куртки в гардеробе, и пытались макнуть его голову в туалет.

За ученика заступилась учительница. Другие дети отмечали, что хулиганы донимали и их. Обращения от родителей по разрешению проблемы в Министерство образования Новосибирской области ни к чему не привели.

Аналогичная история разыгралась ранее в Санкт-Петербурге. Там в одной из школ старшеклассник попытался макнуть четвероклассника головой в унитаз.

Свежая Россия
