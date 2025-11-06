В споре Китая и Европы о редкоземельных металлах определился победитель

Bloomberg: Евросоюз не смог ослабить китайский контроль за экспортом редкоземов

Европейский союз неофициально предупредил, что в ближайшем будущем не сможет заставить Китай ослабить контроль за экспортом редкоземельных металлов. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, высокопоставленные европейские чиновники признали большие трудности в попытках уменьшить зависимость от китайских поставок. Планы блока по достижению экономической безопасности не оправдали ожиданий. По словам осведомленных лиц, недавние переговоры между представителями Китая и ЕС не принесли никаких результатов.

Источники также сообщили, что КНР и Евросоюз обсуждают выдачу лицензий, которые позволят осуществлять поставки редкоземельных металлов в течение определенного периода времени заранее одобренным покупателям. Однако в конечном итоге Брюссель будет зависеть от принятых в Пекине решений.

Между тем Национальный университет Сингапура подготовил отчет, авторы которого пришли к выводу, что доминирование Китая в сфере некоторых редкоземельных металлов «практически абсолютное». Это означает, что любые уступки, на которые пойдет ЕС, почти наверняка будут сопровождаться требованиями со стороны Китая. В частности, Пекин может настаивать на ослаблении некоторых мер экспортного контроля.

Таким образом, несмотря на стремление Европейского союза к ресурсной независимости, блок не сможет действовать в одиночку. Ему придется сотрудничать с такими странами, как Япония и Австралия.

По словам еврокомиссара по торговой политике и экономической безопасности Мароша Шефчовича, Китай отсрочил на год введение экспортного контроля за поставками своих редкоземельных металлов на внешние рынки.