15:43, 1 ноября 2025

Уступка Китая в торговой войне с США распространилась на Европу

Еврокомиссар Шефчович: Китай возобновит поставки редкоземов в Евросоюз
Анатолий Акулов (редактор)
Китай отсрочил на год введение экспортного контроля за поставками своих редкоземельных металлов на внешние рынки, это послабление затронет не только США, но и страны Евросоюза (ЕС). Об этом заявил еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович, его слова приводит ТАСС.

Власти Китая подтвердили это, отметил еврокомиссар по итогам переговоров с представителями Министерства коммерции КНР. Речь идет о возобновлении поставок ключевых редкоземов, которые используются в различных отраслях мировой экономики — от автопрома и самолетостроения до выпуска ракет и военных истребителей. «Обе стороны подтвердили приверженность дальнейшему взаимодействию в этой области», — резюмировал Шефчович.

Усиление контроля властями Китая за экспортом редкоземельных металлов стало для западных стран одним из самых болезненных ударов в торговом противостоянии с Пекином. Резкое снижение поставок ключевых химических элементов из азиатской страны привело к дефициту полупроводников в США и ЕС.

Одними из главных пострадавших оказались европейские автопроизводители. В числе других проигравших назывались компании, производящие истребители F-35, дальнобойные ракеты Tomahawk, радиолокационные системы и беспилотники.

Китай пошел на этот шаг во многом из-за развязанной президентом США Дональдом Трампом торговой войны, а также на фоне резкого повышения импортных пошлин властями ЕС в отношении китайских электрокаров. Однако после снижения таможенных тарифов США на 10 процентных пунктов руководство КНР решило ослабить экспортный контроль за рядом видов редкоземельных металлов. В то же время эта уступка, судя по всему, не затронет введенные в апреле 2025 года ограничения на экспорт семи видов редкоземов — самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, скандия и иттрия. Об отмене контроля за их поставками по итогам двусторонней встречи не обмолвилась ни американская, ни китайская сторона.

