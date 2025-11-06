NI: США необходимо дать отпор российской системе слежения «Гармония»

США необходимо «дать отпор» российской системе гидроакустического слежения за подводной обстановкой «Гармония», призывает обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Джеймс Холмс.

Автор напоминает, что подводная система гидроакустического слежения «Гармония» предполагает развертывание сети роботизированных автономных донных станций, которые, в частности, могут следить за западными подводными лодками у берегов России.

Обозреватель отмечает, что ключевые элементы для создания подобной системы доступны на внешних рынках. «Но масса так же важна, как и передовые технологии для борьбы с подлодками. В целом, новые технологии, актуальные для подводной войны, недороги», — говорится в публикации.

По оценке Холмса, у российской системы «Гармония» есть все шансы на успех. «Соединенным Штатам потребуются собственные инновации, чтобы дать отпор», — пишет обозреватель, призывая США создать современный подводный аналог противоракетной системы Aegis.

В феврале 2019 года заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в журнале «Военно-промышленный курьер» напомнил о предстоящем принятии на вооружение позиционной системы подводного наблюдения «Гармония».