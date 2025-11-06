Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:02, 6 ноября 2025Наука и техника

В США призвали «дать отпор» российской донной «Гармонии»

NI: США необходимо дать отпор российской системе слежения «Гармония»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

США необходимо «дать отпор» российской системе гидроакустического слежения за подводной обстановкой «Гармония», призывает обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Джеймс Холмс.

Автор напоминает, что подводная система гидроакустического слежения «Гармония» предполагает развертывание сети роботизированных автономных донных станций, которые, в частности, могут следить за западными подводными лодками у берегов России.

Обозреватель отмечает, что ключевые элементы для создания подобной системы доступны на внешних рынках. «Но масса так же важна, как и передовые технологии для борьбы с подлодками. В целом, новые технологии, актуальные для подводной войны, недороги», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

По оценке Холмса, у российской системы «Гармония» есть все шансы на успех. «Соединенным Штатам потребуются собственные инновации, чтобы дать отпор», — пишет обозреватель, призывая США создать современный подводный аналог противоракетной системы Aegis.

В феврале 2019 года заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в журнале «Военно-промышленный курьер» напомнил о предстоящем принятии на вооружение позиционной системы подводного наблюдения «Гармония».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве увидели второй фронт против Украины на Западе

    Москвичам назвали время снега

    Ким Кардашьян выпустила адвент-календари с трусами

    Экипаж «Союза МС-28» дважды выйдет в открытый космос

    Бывший вице-губернатор российского региона попал в СИЗО для VIP-персон

    Россиянка засняла затопленный Таиланд и описала впечатления словами «такого еще не видела»

    Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов в России

    В российском городе трое неизвестных избили девятилетнюю девочку

    Популярная приправа оказалась эффективным средством для заживления ран

    Россияне застряли на островах Вьетнама из-за тайфуна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости