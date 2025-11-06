Наука и техника
В США продлили срок службы устаревших F-15

NI: ВВС США продлили срок службы устаревших истребителей F-15 до 2031 года
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США продлили срок службы истребителей F-15 устаревших модификаций C и D до 2031 года. Это связывают с ожиданием поставок новых F-15EX, пишет The National Interest (NI).

Отмечается, что изначально F-15C/D хотели вывести из эксплуатации в конце 2026 года. В отчете, который представили Конгрессу, подчеркнули, что процесс списания «почти завершен». При этом самолеты будут доступны для выполнения задач по обороне территории США до 2030 года.

«В отчете четко прослеживается связь между будущим парка самолетов F-15C/D и разработками в области F-15EX Eagle II, последней версии платформы F-15», — говорится в материале. Как пишет издание, все больше американских подразделений получают F-15EX, которые заменяют устаревшие модификации.

В документе подчеркнули, что многие F-15C/D приобрели в конце 1970-х и в 1980-х годах. Эти истребители эксплуатируют с превышением расчетного срока службы, что приводит к увеличению требований к техобслуживанию и затрат на поддержание боеготовности самолетов.

В октябре журнал NI писал, что забастовки сотрудников компании Boeing помешали поставке новой партии истребителей F-15EX Eagle II для ВВС США.

