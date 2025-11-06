В ЦУМе начали продавать редкую сумку Hermès за 36,5 миллиона рублей

В ЦУМе начали продавать сумку Hermès Birkin 20 Faubourg за 36,5 миллиона рублей

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) начали продавать редкую сумку люксового французского бренда Hermès за десятки миллионов рублей. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

Речь идет о сумке Birkin 20 Faubourg Matte Alligator, выполненной из матовой кожи аллигатора. К изделию прилагаются фирменная коробка, на которой, согласно информации на сайте, присутствуют незначительные повреждения, а также пыльник и замок с ключами. Стоимость роскошного аксессуара составляет 36,5 миллиона рублей.

В октябре сообщалось, что россиянам предложили к покупке принадлежности для ухода за домашними животными за десятки тысяч рублей. Отмечалось, что в ЦУМе начали продавать футляр для корма люксового бренда Dolce & Gabanna за 99,5 тысячи рублей.