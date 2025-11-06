Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:38, 6 ноября 2025Ценности

В ЦУМе начали продавать редкую сумку Hermès за 36,5 миллиона рублей

В ЦУМе начали продавать сумку Hermès Birkin 20 Faubourg за 36,5 миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: ЦУМ

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) начали продавать редкую сумку люксового французского бренда Hermès за десятки миллионов рублей. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

Речь идет о сумке Birkin 20 Faubourg Matte Alligator, выполненной из матовой кожи аллигатора. К изделию прилагаются фирменная коробка, на которой, согласно информации на сайте, присутствуют незначительные повреждения, а также пыльник и замок с ключами. Стоимость роскошного аксессуара составляет 36,5 миллиона рублей.

В октябре сообщалось, что россиянам предложили к покупке принадлежности для ухода за домашними животными за десятки тысяч рублей. Отмечалось, что в ЦУМе начали продавать футляр для корма люксового бренда Dolce & Gabanna за 99,5 тысячи рублей.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве увидели второй фронт против Украины на Западе

    Экипаж «Союза МС-28» дважды выйдет в открытый космос

    Бывший вице-губернатор российского региона попал в СИЗО для VIP-персон

    Россиянка засняла затопленный Таиланд и описала впечатления словами «такого еще не видела»

    Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов в России

    В российском городе трое неизвестных избили девятилетнюю девочку

    Популярная приправа оказалась эффективным средством для заживления ран

    Россияне застряли на островах Вьетнама из-за тайфуна

    Гендиректор «Пятницы!» рассказал о четырех тяжелейших клинических депрессиях

    Раскрыта особенность применяемой в боях за Димитров тактики Российской армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости