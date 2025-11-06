В Японии показали учитывающую опыт СВО перспективную БМП

Япония показала изображения новой БМП с комплексом обнаружения БПЛА

Минобороны Японии показало изображения новой боевой машины пехоты (БМП) и бронетранспортера (БТР), которые получат антидроновые возможности. Об этом сообщает Центр анализа стратегий и технологий в Telegram.

Перспективные машины хотят построить на унифицированной гусеничной платформе Common Platform Tracked. БМП весом 35 тонн получит опционально обитаемый боевой модуль с автоматической пушкой Bushmaster Mk 44 калибра 30 миллиметров. В боекомплект орудия войдут снаряды с программируемым подрывом Mk 310. Также машина получит комплекс обнаружения малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с четырьмя малогабаритными антеннами.

Судя по развитым антидроновым возможностям, разработчики машины учитывали опыт СВО. Таким же комплексом обнаружения БПЛА оснастят БТР на новой платформе. 33-тонную машину вооружат боевым модулем RS6 с пушкой M230LF, которая сможет вести огонь по дронам снарядами с дистанционным взрывателем.

В октябре в США представили новую версию американского БТР Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV). Машина получила пушку с программируемыми боеприпасами, способную поражать дроны.