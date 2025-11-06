Экономика
00:08, 6 ноября 2025

Коммунальщики лишили серферов знаменитой волны

В Мюнхене после очистительных работ на реке пропала популярная у серферов волна
Виктория Клабукова

Фото: Leonhard Simon / Reuters

В Мюнхене бесследно исчезла популярная среди серферов волна. Об этом пишет Guardian.

Знаменитая стоячая волна десятилетиями стягивала в Германию любителей серфинга со всего мира. Она возникла на ручье Айсбах, отделившемся от реки Изар и протекающем по подземному тоннелю сквозь городские кварталы. Из-за особенностей строения дна волна в этом месте обладала океанской мощью и вполне сравнима с теми, которые можно застать на Гавайях.

Однако после осенних очистительных работ волна исчезла. Ее не стало буквально за один день, озадачив серферов. Причину исчезновения волны теперь выясняют городские власти, в том числе, связана ли она с нехваткой воды.

Ранее в американском Сиэтле из-за нашествия извращенцев закрыли знаменитый пляж. Нудисты собирались на нем больше пятидесяти лет, но в последнее время его посетители стали жаловаться на агрессивное сексуальное поведение и публичный секс.

