Коммунальщики лишили серферов знаменитой волны

В Мюнхене после очистительных работ на реке пропала популярная у серферов волна

В Мюнхене бесследно исчезла популярная среди серферов волна. Об этом пишет Guardian.

Знаменитая стоячая волна десятилетиями стягивала в Германию любителей серфинга со всего мира. Она возникла на ручье Айсбах, отделившемся от реки Изар и протекающем по подземному тоннелю сквозь городские кварталы. Из-за особенностей строения дна волна в этом месте обладала океанской мощью и вполне сравнима с теми, которые можно застать на Гавайях.

Однако после осенних очистительных работ волна исчезла. Ее не стало буквально за один день, озадачив серферов. Причину исчезновения волны теперь выясняют городские власти, в том числе, связана ли она с нехваткой воды.

