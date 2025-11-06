Забота о себе
15:32, 6 ноября 2025

Врач назвала два способа ускорить обмен веществ

Врач Стрельникова: Ускорить обмен веществ поможет соблюдение питьевого режима
Фото: Pxhere

Врач спортивной медицины и ЛФК, диетолог и эксперт XFIT Екатерина Стрельникова назвала россиянам два ключевых условия, соблюдение которых поможет ускорить обмен веществ. Эти способы она назвала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Стрельниковой, в первую очередь важно, чтобы в течение дня организм получал достаточно энергии. Для этого нужно в каждый прием пищи включать сложные углеводы, которые содержатся в цельных злаках, бобовых и таких овощах, как батат, свекла, морковь, картофель. Врач добавила, что эти продукты также содержат витамины и микроэлементы, необходимые для правильного протекания биохимических реакций в организме.

Вторым важным правилом она считает соблюдение питьевого режима. «Вода является транспортной системой абсолютно для всех веществ в организме. Без нее поддерживать хорошую скорость метаболизма невозможно. Важно отметить употребление именно чистой воды. Кофе в больших количествах, сладкие газированные напитки, соки и прочие углеводсодержащие добавки могут, наоборот, нарушить обмен веществ», — объяснила Стрельникова.

Она добавила, что не помогут ускорить обмен веществ и строгие диеты. Врач заверила, что они, наоборот, приведут к замедлению и ухудшению метаболизма, так как во время строгой диеты ограничивается поступление энергии и питательных веществ.

Ранее ученые из Университета Турку (Финляндия) нашли простой способ улучшить обмен веществ. Они выяснили, что сокращение времени сидения всего на полчаса в день заметно улучшает способность организма использовать жиры и углеводы для выработки энергии.

