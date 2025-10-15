Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:34, 15 октября 2025Наука и техника

Найден самый простой способ улучшить обмен веществ

SJMSS: Сокращение времени сидения на полчаса улучшает обмен веществ
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Турку (Финляндия) выяснили, что сокращение времени сидения всего на полчаса в день заметно улучшает способность организма использовать жиры и углеводы для выработки энергии. Исследование, опубликованное в Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports (SJMSS), показало: даже легкая активность вроде короткой прогулки или звонка стоя помогает восстановить так называемую метаболическую гибкость — способность организма переключаться между источниками энергии.

В эксперименте приняли участие 64 малоподвижных человека с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Через шесть месяцев у тех, кто сократил сидение хотя бы на 30 минут, улучшились показатели обмена веществ и способность сжигать жир при легкой физической нагрузке.

Авторы подчеркивают, что положительный эффект особенно выражен у людей с лишним весом и низкой физической активностью. Даже минимальное сокращение времени, проведенного сидя, может стать первым шагом к профилактике диабета и сердечных болезней.

Ранее ученые выяснили, что частые подъемы со стула в течение дня благотворно влияют на здоровье сердца у женщин после менопаузы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве стали готовиться к эвакуации жителей

    Неожиданная категория россиян стала больше проводить времени в сети

    Средняя зарплата в Москве вырастет почти до 200 тысяч рублей

    Раскрыто возможное наказание российскому рэперу Macan за неявку в военкомат

    Внуку Калашникова вынесли приговор за расправу над российским баскетболистом

    Потери США из-за шатдауна измерили миллиардами долларов

    Жители российского региона сообщили о взрыве и столбе дыма в виде гриба

    30 китов из закрытого парка морских животных оказались под угрозой гибели

    В США нашли поводы для оптимизма в решении конфликта на Украине

    Лишенный гражданства Украины артист показал татуировку с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости