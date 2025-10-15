Найден самый простой способ улучшить обмен веществ

SJMSS: Сокращение времени сидения на полчаса улучшает обмен веществ

Ученые из Университета Турку (Финляндия) выяснили, что сокращение времени сидения всего на полчаса в день заметно улучшает способность организма использовать жиры и углеводы для выработки энергии. Исследование, опубликованное в Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports (SJMSS), показало: даже легкая активность вроде короткой прогулки или звонка стоя помогает восстановить так называемую метаболическую гибкость — способность организма переключаться между источниками энергии.

В эксперименте приняли участие 64 малоподвижных человека с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Через шесть месяцев у тех, кто сократил сидение хотя бы на 30 минут, улучшились показатели обмена веществ и способность сжигать жир при легкой физической нагрузке.

Авторы подчеркивают, что положительный эффект особенно выражен у людей с лишним весом и низкой физической активностью. Даже минимальное сокращение времени, проведенного сидя, может стать первым шагом к профилактике диабета и сердечных болезней.

Ранее ученые выяснили, что частые подъемы со стула в течение дня благотворно влияют на здоровье сердца у женщин после менопаузы.