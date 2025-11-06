ВСУ перейдут на новый мессенджер

ВСУ переведут рабочее общение в мобильное приложение Sonata

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) переводят рабочее общение в мобильное приложение Sonata. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, командирам ВСУ поступил приказ распространить среди личного состава индивидуальные QR-коды для активации. Уточняется, что каждый QR-код привязан к одной учетной записи, поэтому должен использоваться индивидуально.

Производитель Sonata — украинская компания Dolya Communication Systems, которая является дилером и партнером американской корпорации Motorola Solutions.

Ранее стало известно, что военнослужащим из Тюменской области, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО), блокируют банковские счета при попытке перевести деньги родственникам.