ВСУ перейдут на новый мессенджер

ВСУ переведут рабочее общение в мобильное приложение Sonata
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) переводят рабочее общение в мобильное приложение Sonata. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, командирам ВСУ поступил приказ распространить среди личного состава индивидуальные QR-коды для активации. Уточняется, что каждый QR-код привязан к одной учетной записи, поэтому должен использоваться индивидуально.

Производитель Sonata — украинская компания Dolya Communication Systems, которая является дилером и партнером американской корпорации Motorola Solutions.

Ранее стало известно, что военнослужащим из Тюменской области, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО), блокируют банковские счета при попытке перевести деньги родственникам.

