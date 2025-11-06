Силовые структуры
18:04, 6 ноября 2025Силовые структуры

За покупку лекарства российский студент получил 5 лет строгого режима

В Хабаровске суд дал 5 лет колонии студенту, купившему лекарство
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ntv.ru

Центральный районный суд Хабаровска приговорил студента, купившего в Индии лекарство, к пяти годам строгого режима. Об этом сообщает НТВ.

Молодого человека признали виновным в преступлении по статьям о пересылке и покушении на контрабанду наркотиков в крупном размере. Обвинение запрашивало для него 11 лет колонии.

По версии следствия, в 2023 году студент заказал из Индии препарат, в состав которого входило вещество, ограниченное к обороту в России. В результате было возбуждено уголовное дело.

Из материалов следует, что студент оформил препарат без необходимых медицинских документов. Сам он утверждает, что сделал это по рекомендации лечащего врача и имел на руках рецепт, однако не сохранил его. По словам молодого человека, он не знал, что препарат запрещен к пересылке почтой и ограничен в обороте. Нужен же он ему был из-за редкого неврологического расстройства.

Ранее сообщалось, что молодой человек предпринял в суде попытку совершить суицид.

Свежая Россия
    Все новости