Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:46, 6 ноября 2025Силовые структуры

Студент попытался совершить суицид в российском суде

В суде Хабаровска студент попытался совершить суицид в суде
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Центральном районном суде Хабаровска студент попытался совершить суицид. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на заседании 5 ноября. Студент жив, его конвоировали.

Молодого человека обвиняют в незаконном приобретении наркотических средств и контрабанде. По версии следствия, в 2023 году он заказал из Индии психотропный препарат, в состав которого входило вещество, ограниченное к обороту в России. В результате было возбуждено уголовное дело.

Из материалов также следует, что студент оформил препарат без необходимых медицинских документов. Сам он утверждает, что сделал это по рекомендации лечащего врача и имел на руках рецепт, однако он не сохранился. По словам молодого человека, он не знал, что препарат запрещен к пересылке почтой и ограничен в обороте. Нужен же он ему был из-за редкого неврологического расстройства.

Ранее сообщалось, что Аглая Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО призывает Украину к крупной диверсии с жертвами, заявила российская разведка. Какой план предложил Запад?

    Пассажир привез из Стамбула изделия из питона и крокодила и попался таможенникам в Казани

    Появились фото актрисы Нелли Уваровой с седыми волосами

    Обвиняемый в изнасиловании погорел в суде на знании русского языка

    Один из самых влиятельных политиков в США завершит свою карьеру

    Россиянка обвинила медиков санатория в смерти двухлетней дочери от инфаркта

    Ученые нашли «зимнюю квартиру» хозяина тайги

    В России объяснили заявление генсека НАТО о подготовке к противостоянию с Россией

    Евреев призвали покинуть Нью-Йорк по одной причине

    Врач опровергла главный миф о сахаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости