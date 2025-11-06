Студент попытался совершить суицид в российском суде

В суде Хабаровска студент попытался совершить суицид в суде

В Центральном районном суде Хабаровска студент попытался совершить суицид. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на заседании 5 ноября. Студент жив, его конвоировали.

Молодого человека обвиняют в незаконном приобретении наркотических средств и контрабанде. По версии следствия, в 2023 году он заказал из Индии психотропный препарат, в состав которого входило вещество, ограниченное к обороту в России. В результате было возбуждено уголовное дело.

Из материалов также следует, что студент оформил препарат без необходимых медицинских документов. Сам он утверждает, что сделал это по рекомендации лечащего врача и имел на руках рецепт, однако он не сохранился. По словам молодого человека, он не знал, что препарат запрещен к пересылке почтой и ограничен в обороте. Нужен же он ему был из-за редкого неврологического расстройства.

