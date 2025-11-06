Мир
Захарова ответила на обвинения Рютте в адрес России

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о подрыве Россией и рядом других стран глобальных правил. Комментарий дипломата опубликован в Telegram.

«О каких таких "глобальных правилах" идет речь? Просьба опубликовать на сайте НАТО их полный список. Пока же никто не знает, о каких "правилах" говорит Рютте», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что Россия, Китай и большинство стран мира всегда декларировали приверженность международному праву, в то время как НАТО неоднократно его нарушала своими агрессивными действиями и нелегитимными коалициями, в частности, в ходе вторжения в Ирак и бомбардировок Югославии.

Рютте призвал НАТО готовиться к долгосрочной конфронтации с Москвой. По его словам, Россия «в своих попытках подорвать глобальные правила» сотрудничает с КНР, Северной Кореей, Ираном и другими странами, которые «наращивают оборонное и промышленное сотрудничество до беспрецедентного уровня».

