Захарова: Киев спустя 82 года вновь оккупирован нацистами

Киев спустя 82 года после освобождения от нацистов вновь оккупирован, а нацистская идеология стала господствующей на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Страна потеряла суверенитет. Сегодня под флагом так называемых декоммунизации и деколонизации киевский режим законодательно закрепил курс на переписывание истории, агрессивную дерусификацию, разрушение всего того, что связано с Советским Союзом, Россией и нашим общим прошлым», — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова сравнивала плен у Вооруженных сил Украины с концлагерем нацистов, осуждая пытки, к которым они прибегают.