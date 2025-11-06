Мир
00:46, 6 ноября 2025Мир

Захарова заявила об оккупации Киева нацистами

Захарова: Киев спустя 82 года вновь оккупирован нацистами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Киев спустя 82 года после освобождения от нацистов вновь оккупирован, а нацистская идеология стала господствующей на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Страна потеряла суверенитет. Сегодня под флагом так называемых декоммунизации и деколонизации киевский режим законодательно закрепил курс на переписывание истории, агрессивную дерусификацию, разрушение всего того, что связано с Советским Союзом, Россией и нашим общим прошлым», — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова сравнивала плен у Вооруженных сил Украины с концлагерем нацистов, осуждая пытки, к которым они прибегают.

