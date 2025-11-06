В России собрались запретить приготовление еды в магазинах

«Известия»: Депутаты Госдумы потребуют запретить приготовление еды в магазинах

Депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект, запрещающий приготовление еды в магазинах и ее продажу на месте. Об этом со ссылкой на текст документа сообщают «Известия».

По их мнению, такие условия способствуют повышенному риску загрязнения пищевых продуктов и увеличению острых кишечных инфекций среди населения. Народные избранники отреагировали, в частности, на случай массового отравления шаурмой, которая продавалась в торговой сети «Николаевский» в Бурятии.

Отдельно депутаты хотят запретить использование продуктов с оставшимся сроком годности менее 24 часов для приготовления еды, предназначенной для розничной продажи.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, комментируя инициативы, назвал кулинарию в магазинах эффективным и безопасным способом минимизации потерь и повышения оборачиваемости товаров. Запреты, объяснил он, увеличат объемы утилизации пригодной для использования еды и приведут к росту цен.

В том же пакете «Справедливая Россия» хочет потребовать ввести ограничение в размере 15 процентов на наценку торговых сетей на товары. По мнению авторов инициативы, сейчас наценка может доходить до 300 процентов, что и приводит к росту цен.

Глава фракции Сергей Миронов уверен, что государственное регулирование цен способно справиться с инфляцией в масштабах всей страны и обеспечить ценовую стабильность.

Опрошенные изданием эксперты назвали проект нереализуемым, поскольку работать в таких условиях продуктовые магазины не смогут из-за убытков, а кроме того, следить за исполнением требований некому. Они указали, что для перехода реализации товаров повседневного спроса на новые рельсы в России следует сначала восстановить госплан.