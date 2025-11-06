Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:28, 6 ноября 2025Экономика

В России собрались запретить приготовление еды в магазинах

«Известия»: Депутаты Госдумы потребуют запретить приготовление еды в магазинах
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект, запрещающий приготовление еды в магазинах и ее продажу на месте. Об этом со ссылкой на текст документа сообщают «Известия».

По их мнению, такие условия способствуют повышенному риску загрязнения пищевых продуктов и увеличению острых кишечных инфекций среди населения. Народные избранники отреагировали, в частности, на случай массового отравления шаурмой, которая продавалась в торговой сети «Николаевский» в Бурятии.

Отдельно депутаты хотят запретить использование продуктов с оставшимся сроком годности менее 24 часов для приготовления еды, предназначенной для розничной продажи.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, комментируя инициативы, назвал кулинарию в магазинах эффективным и безопасным способом минимизации потерь и повышения оборачиваемости товаров. Запреты, объяснил он, увеличат объемы утилизации пригодной для использования еды и приведут к росту цен.

В том же пакете «Справедливая Россия» хочет потребовать ввести ограничение в размере 15 процентов на наценку торговых сетей на товары. По мнению авторов инициативы, сейчас наценка может доходить до 300 процентов, что и приводит к росту цен.

Глава фракции Сергей Миронов уверен, что государственное регулирование цен способно справиться с инфляцией в масштабах всей страны и обеспечить ценовую стабильность.

Опрошенные изданием эксперты назвали проект нереализуемым, поскольку работать в таких условиях продуктовые магазины не смогут из-за убытков, а кроме того, следить за исполнением требований некому. Они указали, что для перехода реализации товаров повседневного спроса на новые рельсы в России следует сначала восстановить госплан.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина лишилась уникального 20-тонного вооружения в ходе тяжелых боев за окруженный город

    У россиянина нашли части самодельного пистолета-пулемета

    Алиев анонсировал перевод армии на стандарты НАТО

    Прикуривший от Вечного огня россиянин выслушал приговор

    Россиянам предложили безвизовую альтернативу отдыха в Таиланде и Вьетнаме

    Ученика увезли в больницу после урока химии в российской школе

    Российский священник рассказал об отскочившей от каски бойца СВО с иконой гранате

    Нефтегазовые доходы России упали на четверть

    Назван фаворит матча Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Ромой»

    iPhone Air подешевел в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости