Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:57, 6 ноября 2025Ценности

Жена Александра Цекало обнажила ягодицы на пляже

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин в откровенном купальнике снялась на пляже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Stephen Sun

Жена режиссера, продюсера и актера Александра Цекало Дарина Эрвин показала фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя художница снялась на пляже в черном вязаном купальнике, открывающем ее обнаженную грудь. Купальник с вырезом и тонкими бретелями оголял также живот, спину и ягодицы блогерши, которая продемонстрировала их крупным планом.

Избранница артиста для съемки распустила гладко уложенные волосы и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

В сентябре Дарина Эрвин снялась в раздельном купальнике после похудения. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и надписью Father («Отец») и Son («Сын») и трусов с завязками на бедрах с фразой Holy Spirit («Святой дух»).

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские школьники подсели на «наркотический» орех из Азии. Он вызывает рак ротовой полости

    В России высказались об условиях проведения ядерных испытаний в стране

    Назван фаворит матча Лиги Европы между «Штурмом» и «Ноттингем Форест»

    Назван простой способ снизить риск рака пищеварительной системы

    Площадь снежного покрова в России подсчитали

    Под Москвой девятилетняя фигуристка попала в больницу с травмой черепа после удара тренера

    Смертельно опасный паук проехал 8000 километров в бананах и напугал сотрудников магазина

    Звезда «Очень странных дел» объяснила решение не показывать лицо дочери

    Раскрыт злейший враг старения

    Сестра не вернувшегося с СВО маньяка дала клятву на могиле брата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости