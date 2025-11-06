Культура
19:53, 6 ноября 2025

Звезда «Любовь и голуби» раскритиковал идею ремейка фильма

Звезда спектакля «Любовь и голуби» Пашутин высказался против ремейка фильма
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России Александр Пашутин, известный в том числе по роли в спектакле «Любовь и голуби», раскритиковал идею создания ремейка известной картины. Об этом он сообщил порталу «Абзац».

Известно, что Пашутин выходит на сцену в образе дяди Мити, которого в фильме Меньшова исполнил Сергей Юрский.

«Сама идея ремейка ужасна, это еще никогда не удавалось. Володя сделал замечательный фильм. Придумывайте новые сценарии! Если режиссеры не могут придумать свое оригинальное — пусть идут в дворники», — заявил он.

Ранее стало известно, что министр культуры России Ольга Любимова рассказала, как относится к созданию ремейков культовых советских лент.

