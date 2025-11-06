Ценности
01:00, 6 ноября 2025

Звезда «Субстанции» в откровенном бикини позанималась йогой

Актриса Маргарет Куолли в ярко-красном бикини позанималась йогой на Гавайях
Мария Винар

Фото: 4CRNS, WCP / BACKGRID / Legion-media.ru

Американская актриса, модель и танцовщица Маргарет Куолли в откровенном виде позанималась йогой. Соответствующее фото публикует Page Six.

31-летняя звезда киноленты «Субстанция» попала в объективы папарацци во время занятий йогой на Гавайях. Знаменитость предстала перед камерами в бикини ярко-красного цвета, которое включало в себя крошечный бюстгальтер с тонкими завязками и плавки с высокой посадкой.

В августе Куолли в откровенных образах снялась для журнала Cosmopolitan. Тогда актриса попозировала на камеру в черных трусах среди розовых воздушных шаров.

