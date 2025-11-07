7 ноября в России отмечают День Октябрьской революции, а в мире — Международный день борьбы с насилием и травлей в школе. Православные вспоминают праведную Тавифу Иоппийскую. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 7 ноября, кто родился в этот день и какие приметы с ним связаны.

Праздники в России

День Октябрьской революции 1917 года

В советское время это был один из главных государственных праздников. «Красный день календаря» приурочен к событиям 1917 года.

В феврале на смену павшей династии Романовых у руля государства встало либеральное правительство, которое, однако, оказалось неспособным управлять страной, измученной мировой войной и социально-экономическими проблемами. Уже к осени партия большевиков набрала широкую популярность, и 25 октября (7 ноября по новому стилю) в России произошла смена власти, определившая судьбу государства на несколько десятков лет.

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

День вытрезвителя

7 ноября 1902 года по инициативе врача Федора Архангельского в Туле открылся первый вытрезвитель, или «приют для опьяневших». На церемонии открытия Архангельский напомнил о том, что алкоголизм приводит «к вырождению населения, к экономическому разорению и нравственной порче пораженного им населения».

Какие еще праздники отмечают в России 7 ноября

День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году;

День холодца;

День российского пейнтбола;

Дeнь тpудoвoй cлaвы и пpoфcoюзнoгo paбoтникa в Ульянoвcкoй oблacти.

Праздники в мире

Международный день медицинского физика

Праздник учрежден Международной организацией медицинской физики в честь дня рождения Марии Склодовской-Кюри, которую считают первым специалистом в этой сфере.

В настоящее время медицинские физики играют ключевую роль в применении технологий для диагностики и лечения рака. Они организуют техническое обслуживание оборудования: рентгеновских аппаратов, томографов, гамма-ножей и так далее — создают безопасные условия для персонала и пациентов медучреждений.

Какие еще праздники отмечают в мире 7 ноября

Мeждунapoдный дeнь винa Мepлo;

Международный день африканского писателя.

Какой церковный праздник 7 ноября

День памяти праведной Тавифы Иоппийской

Согласно преданию, Тавифа была праведной женщиной из христианской общины. Швейным мастерством она зарабатывала себе на жизнь, а также помогала бедным и сиротам. Довольно рано Тавифа ушла из жизни после тяжелой болезни. Близкие так скорбели по ней, что апостол Павел, услышав горестные вопли, воскресил женщину молитвой.

Тавифа вернулась к своей скромной жизни — она не дерзнула взять на себя бремя учительства и апостольского служения. Святая тихо творила милосердные дела и оставалась благодарной за подаренную жизнь. Так, простые добрые дела, доступные каждому христианину, не менее значимы великих духовных подвигов, считает Церковь.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Какие еще церковные праздники отмечают 7 ноября

День памяти мучеников Маркиана и Мартирия;

День памяти преподобных Мартирия диакона и Мартирия затворника, Печерских;

День памяти мученика Анастасия Аквилейского, Салонского;

День памяти исповедницы Матроны (Власовой).

Приметы на 7 ноября

В народном календаре 7 ноября — Дедовские плачи. В этот день на Руси оплакивали ушедших предков и готовили поминальный обед.

В этот день не стоит устраивать шумные застолья — согласно поверьям, души предков разгневаются и нашлют болезни;

Совершать 7 ноября крупные покупки — к бедности;

Если на деревьях к 7 ноября остается много листьев — зима будет долгой и морозной.

Кто родился 7 ноября

Мария Склодовская-Кюри (1867-1934)

Первая женщина в мире — лауреат Нобелевской премии, первый человек в мире, ставший нобелевским лауреатом два раза и первая преподавательница Сорбонны, Мария Склодовская-Кюри вошла в историю как первооткрыватель радиоактивности и автор этого термина. Вместе с мужем она открыла элементы радий и полоний — кстати, последний назван в честь Польши, родины Марии Склодовской.

Фото: Scherl / Globallookpress.com

Русский революционер, участник российского и международного коммунистического движения, основатель и идеолог троцкизма. Троцкий был одним из организаторов Октябрьской революции 1917 года, одним из создателей Красной Армии и идеологов Коминтерна.

В первом советском правительстве он занимал пост наркома по иностранным делам, возглавлял Народный комиссариат по военным и морским делам и был председателем Реввоенсовета. С 1923 года — лидер внутрипартийной левой оппозиции по отношению к политическому курсу Иосифа Сталина. В 1927-м Троцкого сняли со всех постов, а позже — лишили советского гражданства. Последние годы он провел за границей.

Кто еще родился 7 ноября