Алиев после слов о переходе на стандарты НАТО обсудил военную поддержку с союзником России

Алиев обсудил с министром обороны Словакии военное сотрудничество

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с министром обороны Словакии Робертом Калиняком военное сотрудничество двух стран. О встрече постсоветского лидера с одним из союзников России в Европе пишет Minval в своем Telegram-канале.

«В ходе встречи обсуждалось развитие азербайджано-словацких отношений, основанных на взаимопонимании и стратегическом партнерстве, а также возможности расширения сотрудничества, включая военную и военно-промышленную сферы», — говорится в сообщении.

Кроме того, представители Баку и Братиславы отметили содействие Словакии в укреплении связей Азербайджана с Североатлантическим альянсом (НАТО) и Европейским союзом (ЕС). Калиняк также посетит парад победы Азербайджана в честь окончания 44-дневной войны в 2020 году.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что армия Азербайджана приводится под стандарты НАТО. Сообщается, что Азербайджан сотрудничает с Турцией в контексте перевода Вооруженных сил на стандарты альянса. Алиев также коснулся вопроса расширения отношений между Баку и НАТО.