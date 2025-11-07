Бывший СССР
15:58, 7 ноября 2025
Бывший СССР

Анджелину Джоли нашли на украинской заправке

Анджелину Джоли заметили на заправке в Тернополе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Актрису Анджелину Джоли заметили на украинской заправке. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Других подробностей в публикации не приводится.

5 ноября голливудская актриса посетила подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) город Херсон. В тот же день ее охранник был задержан сотрудниками ТЦК, но позднее мужчина был отпущен.

Британская газета The Telegraph рассказала о реакции руководства Украины на ее визит. Отмечается, что Киев был разгневан из-за того, что актриса не предупредила о своих планах.

    Все новости