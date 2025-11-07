Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:41, 7 ноября 2025Мир

В Британии заявили о гневе Киева из-за неожиданного визита Джоли в страну

Telegraph: Визит Джоли в Херсон едва не превратился в хаос
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Визит голливудской актрисы Анджелины Джоли на Украину едва не превратился в хаос после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) задержали мужчину из ее сопровождения. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Необъявленный визит едва не перерос в хаос после того, как один из ее сопровождающих, предположительно водитель, привлек внимание военных вербовщиков», — говорится в материале.

Кроме того, пишет газета, руководство страны из-за этого визита разгневалось — властям не понравилось, что актриса не предупредила их о своих планах.

Джоли посетила Херсон 5 ноября. В тот же день человек из ее сопровождения был задержан сотрудниками ТЦК. Позднее его отпустили.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Первый за 14 лет паром из Турции с десятками пассажиров застрял у берегов Сочи. Российская сторона не пускает его в порт

    В Британии заявили о гневе Киева из-за неожиданного визита Джоли в страну

    Украинский офицер пожаловался на привычку ВСУ оказываться в котлах

    Gunvor отозвала предложение о покупке международных активов «Лукойла»

    Акционеры Tesla одобрили Илону Маску рекордную премию

    Россиянам назвали улучшающий потенцию и снижающий давление продукт

    Солдат ВСУ попал в плен к российским бойцам из-за спичек

    Сальдо оценил визит Джоли в Херсон словами «поставили Украине вместо Tomahawk»

    МИД Польши призвал ЕС готовиться еще три года обеспечивать Украину оружием

    В Госдуме ответили на слова генсека НАТО о конфликте с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости