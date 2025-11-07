Россия
Белоусов обратился к российским военным в зоне СВО

Белоусов поздравил российских военных со взятием Успеновки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российским военным, занявшим населенный пункт Успеновка в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Он направил телеграмму командованию 218-го гвардейского танкового полка, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В своем обращении Белоусов поблагодарил командование и личный состав полка за успешное выполнение боевых задач. Он также выразил уверенность, что работа российских военных позволит защитить рубежи государства.

«На всех направлениях воины полка показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, продолжая славные традиции воинов-фронтовиков. Мы будем помнить воинов полка, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за нашу Родину», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Успеновка Запорожской области. В Минобороны раскрыли подробности боев.

