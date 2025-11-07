Бузова высказалась об ухаживаниях популярного актера

Бузова: Участники шоу «Звезды в джунглях» проявляют симпатию только в кадре

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова раскрыла правду об отношениях участников популярного реалити-шоу «Звезды в джунглях». В интервью изданию StarHit она также высказалась об ухаживаниях одного из героев проекта, популярного актера Аристарха Венеса.

«По традиции все, кто проявляют симпатии в шоу, делают это только в кадре. За кадром это останавливается и больше никуда не движется», — заявила Бузова, говоря о проекте «Звезды в джунглях».

Ведущая уточнила, что Венес ухаживал за ней в эфире шоу, но переставал это делать, когда выключались камеры.

Ранее Бузова сообщила, что ее аккаунт в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) взломали. Она попросила подписчиков не следовать призывам из публикаций и, в частности, никому не переводить деньги.

«Звезды в джунглях» — экстремальное реалити-шоу, премьера которого состоялась на канале ТНТ в 2024 году. Ведущими проекта являются Ольга Бузова и Михаил Галустян. В эфире звезды российского шоу-бизнеса проходят опасные испытания и сражаются за крупный денежный приз.