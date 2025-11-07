Бывший сотрудник ФСИН оказался замешан в расправе над другом Павла Дурова

RT: Один из подозреваемых в убийстве Новака и его жены ранее работал во ФСИН

Один из подозреваемых в расправе над криптотрейдером и другом Павла Дурова Романом Новаком и его женой Анной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) ранее работал во ФСИН. Об этом сообщает RT со ссылкой в правоохранительных органах в Telegram-канале.

По данным агентства, предположительно, он был жертвой обмана Новака. Свою вину по делу он не признает.

Вместе с ним в Октябрьский суд Санкт-Петербурга доставили и двух других подозреваемых.

Ранее стало известно, что расправу над криптотрейдером и его супругой совершили трое мужчин — 45-летний Владимир, 46-летний Юрий и 53-летний Константин. Двое из них родились в Ленинграде, а третий — в Казахстане.