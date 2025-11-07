«Давно надо было это сделать». Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России

Шойгу заявил о необходимости сибиризации РФ для переработки редкоземов

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России. Речь идет о создании кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов (РЗМ) в Иркутской области.

Так, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил включить регион в будущий кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Он отметил, что в Приангарье есть 11 крупных месторождений с «уникальными» запасами.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Идею российского чиновника поддержал Шойгу. «Я считаю, что это очень правильное и такое емкое выражение — "сибиризация". Давно надо было это сделать», — сказал он, передают «Ведомости».

Запуск первых объектов кластера планируется в 2027 году

Целью кластера, по словам Шойгу, является создание сырьевой компонентной базы для лидерства России на рынках шестого технологического уклада. «Проект имеет стратегическое значение для страны и находится на контроле президента России», — добавил он.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Запуск первых объектов кластера планируется в 2027 году. Среди объектов, которые будут запущены в первую очередь, — научно-исследовательские и инжиниринговые центры, в том числе центр аддитивного материаловедения при поддержке «Росатома», НИЦ «Курчатовский институт» и Менделеевского университета, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в недрах Сибири находится 18 процентов от всего объема редкоземельных металлов РФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев предполагает, что в результате создания на территории Сибирского федерального округа кластера страна сможет в будущем стать независимой от импорта РЗМ и выйти на новый технологический уровень.

По его словам, в недрах региона находится 18 процентов от всего объема редкоземельных металлов РФ. «Здесь сконцентрированы огромные запасы природных ресурсов, в том числе драгоценных металлов, меди, никеля, угля, нефти, газа», — уточнил Патрушев.