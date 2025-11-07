Секретарь Совбеза Шойгу заявил о необходимости сибиризации России

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России. С таким призывом он выступил в ходе рабочей поездки в Красноярск, пишут «Ведомости».

Шойгу подобным образом отреагировал на идею губернатора Иркутской области Игоря Кобзева включить регион в будущий кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе. По словам чиновника, в Приангарье находятся 11 крупных месторождений с редкими запасами.

Секретарь Совбеза в ответ на это подчеркнул, что за «сибиризацию» России пора было давно взяться.

Целью кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов является создание сырьевой компонентной базы для лидерства России. Проект имеет стратегическое значение для РФ и находится на контроле президента Владимира Путина, разъяснил Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза рассказал, что планы США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны.

30 октября президент США Дональд Трамп объявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия.