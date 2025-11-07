День с ожидаемой сильнейшей магнитной бурей не оправдал прогнозов

ИКИ РАН: На Земле не началось сильнейшей за год магнитной бури

На Земле не началось сильнейшей за год магнитной бури, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Сообщалось, что скорость солнечного ветра превышала 850 километров в секунду, что является огромным значением. «Основной загадкой является отсутствие достоверных признаков прихода к Земле облаков плазмы. Все выглядит так, будто на Землю пока действует исключительно ветер из корональной дыры», — поделились специалисты.

Магнитных бурь на Земле с 12:00 по московскому времени не наблюдалось, а после 15:00 магнитосфера Земли пришла в спокойное состояние. В ночь на пятницу, 7 ноября, и с утра в этот день магнитная буря достигала класса G1 (слабая).

Ранее ученые заявили, что 7 ноября на Землю обрушится самая мощная за текущий год магнитная буря. В этот день Земля должна войти в зону действия крупной корональной дыры. Сообщалось, что одновременно планета должна выдержать приход двух облаков плазмы, выброшенных в результате больших солнечных вспышек, произошедших двое суток назад.