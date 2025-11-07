На Землю обрушится сильнейшая магнитная буря

ИКИ РАН: 7 ноября на Землю обрушится самая сильная за год геомагнитная буря

Ученые заявили, что 7 ноября на Землю обрушится самая мощная за текущий год магнитная буря. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Специалисты предупредили, что в пятницу, 7 ноября, Земля должна войти в зону действия крупной корональной дыры. Одновременно планета должна выдержать приход двух облаков плазмы, выброшенных в результате больших солнечных вспышек, произошедших двое суток назад. Ученые назвали 7 ноября самым сложным геомагнитным днем года.

При этом, судя по всему, Земля уже вошла в поток плазмы из корональной дыры несколько часов назад. «Околоземное пространство уже накануне было возмущено на фоне происходящих вчерашних магнитных бурь», — заметили в ИКИ РАН. Также эксперты зафиксировали признаки того, что магнитные бури в течение пары часов перейдут в сильные события категории G3.

«Предварительное моделирование показывало, что наиболее плотные части солнечных выбросов все же пройдут мимо Земли, и планету заденут лишь периферийные области», — подчеркнули российские специалисты. При таком развитии событий сегодняшние магнитные бури не должны превысить порог G4 (4-й уровень по 5-балльной шкале).

Ранее начальник научно-экспедиционной базы «Кагальник» ЮНЦ РАН Иван Лобода заявил, что сильнейшая за год магнитная буря, которая обрушится на Землю в пятницу, 7 ноября, не представляет угрозы для людей.