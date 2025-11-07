Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:43, 7 ноября 2025Наука и техника

На Землю обрушится сильнейшая магнитная буря

ИКИ РАН: 7 ноября на Землю обрушится самая сильная за год геомагнитная буря
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom

Ученые заявили, что 7 ноября на Землю обрушится самая мощная за текущий год магнитная буря. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Специалисты предупредили, что в пятницу, 7 ноября, Земля должна войти в зону действия крупной корональной дыры. Одновременно планета должна выдержать приход двух облаков плазмы, выброшенных в результате больших солнечных вспышек, произошедших двое суток назад. Ученые назвали 7 ноября самым сложным геомагнитным днем года.

При этом, судя по всему, Земля уже вошла в поток плазмы из корональной дыры несколько часов назад. «Околоземное пространство уже накануне было возмущено на фоне происходящих вчерашних магнитных бурь», — заметили в ИКИ РАН. Также эксперты зафиксировали признаки того, что магнитные бури в течение пары часов перейдут в сильные события категории G3.

«Предварительное моделирование показывало, что наиболее плотные части солнечных выбросов все же пройдут мимо Земли, и планету заденут лишь периферийные области», — подчеркнули российские специалисты. При таком развитии событий сегодняшние магнитные бури не должны превысить порог G4 (4-й уровень по 5-балльной шкале).

Ранее начальник научно-экспедиционной базы «Кагальник» ЮНЦ РАН Иван Лобода заявил, что сильнейшая за год магнитная буря, которая обрушится на Землю в пятницу, 7 ноября, не представляет угрозы для людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давно надо было это сделать». Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России

    В Роспотребнадзоре отреагировали на продажу школьникам «опьяняющего» ореха из Азии

    В России чиновник не стал извиняться перед названными им «одичавшими хохлами» сибиряками

    Стало известно о расчленении друга Павла Дурова и его жены

    Военкор объяснил резкое снижение интенсивности ночных атак ВСУ

    Банк России решил усложнить выход компаний на биржу

    В аэропорту Москвы появились курилки

    Стали известны подробности о новых успехах ВС России в Красноармейске

    Страна НАТО захотела добиться исключения для импорта нефти и газа из России

    В России призвали запретить дарксторы в многоквартирных домах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости