Опасность для людей сильнейшей магнитной бури опровергли

Ученый Лобода опроверг опасность сильнейшей за год магнитной бури для людей

Сильнейшая за год магнитная буря, которая обрушится на Землю в пятницу, 7 ноября, не представляет угрозы для людей. Ее опасность опроверг начальник научно-экспедиционной базы «Кагальник» ЮНЦ РАН Иван Лобода в разговоре с Telegram-каналом Baza.

«То, что магнитные бури «любой мощности» несут угрозу людям, не доказано», — заявил специалист. Он отметил, что происхождение геомагнитных возмущений связано с солнечными вспышками и потоками быстрого солнечного ветра. Под их воздействием магнитное поле Земли вынуждено перестраиваться — такое явление и представляет собой магнитную бурю.

Невзирая на многочисленные исследования, ученым до сих пор не удалось доказать, что магнитные бури оказывают негативное влияние на организм человека.

Ранее появилась информация, что в пятницу на планету обрушится сильнейшая за нынешний год и одна из наиболее мощных за последние несколько лет магнитная буря уровня G4-G5. Специалисты отметили, что модель движения плазмы напоминает то, что во второй декаде мая прошлого года предшествовало магнитной буре высшего уровня G5.