23:43, 6 ноября 2025

Опасность для людей сильнейшей магнитной бури опровергли

Ученый Лобода опроверг опасность сильнейшей за год магнитной бури для людей
Полина Кислицына (Редактор)
Сильнейшая за год магнитная буря, которая обрушится на Землю в пятницу, 7 ноября, не представляет угрозы для людей. Ее опасность опроверг начальник научно-экспедиционной базы «Кагальник» ЮНЦ РАН Иван Лобода в разговоре с Telegram-каналом Baza.

«То, что магнитные бури «любой мощности» несут угрозу людям, не доказано», — заявил специалист. Он отметил, что происхождение геомагнитных возмущений связано с солнечными вспышками и потоками быстрого солнечного ветра. Под их воздействием магнитное поле Земли вынуждено перестраиваться — такое явление и представляет собой магнитную бурю.

Невзирая на многочисленные исследования, ученым до сих пор не удалось доказать, что магнитные бури оказывают негативное влияние на организм человека.

Ранее появилась информация, что в пятницу на планету обрушится сильнейшая за нынешний год и одна из наиболее мощных за последние несколько лет магнитная буря уровня G4-G5. Специалисты отметили, что модель движения плазмы напоминает то, что во второй декаде мая прошлого года предшествовало магнитной буре высшего уровня G5.

