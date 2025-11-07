Деталь на брюках напугала жену Макрона

Daily Mail: Жена президента Макрона Брижит боится брюк, подчеркивающих гениталии

Деталь на брюках напугала жену президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Об этом пишет Daily Mail.

Близкая подруга первой леди Франции рассказала, что она сильно переживала насчет одежды, которая может подогреть слухи о смене пола. По словам собеседницы портала, Брижит Макрон боится носить брюки, подчеркивающие гениталии.

Журналисты издания отмечают, что беспокойство супруги французского лидера связано с кибертравлей, которая обрушилась на нее в 2024 году. В настоящий момент ведется расследование против восьми мужчин и двух женщин. Обвинения связаны с многочисленными злонамеренными высказываниями в интернете относительно пола и сексуальной ориентации первой леди Франции, а также разницы в возрасте между ней и ее мужем.