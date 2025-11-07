Ценности
14:23, 7 ноября 2025Ценности

Деталь на брюках напугала жену Макрона

Daily Mail: Жена президента Макрона Брижит боится брюк, подчеркивающих гениталии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Manon Cruz / Pool / Reuters

Деталь на брюках напугала жену президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Об этом пишет Daily Mail.

Близкая подруга первой леди Франции рассказала, что она сильно переживала насчет одежды, которая может подогреть слухи о смене пола. По словам собеседницы портала, Брижит Макрон боится носить брюки, подчеркивающие гениталии.

Журналисты издания отмечают, что беспокойство супруги французского лидера связано с кибертравлей, которая обрушилась на нее в 2024 году. В настоящий момент ведется расследование против восьми мужчин и двух женщин. Обвинения связаны с многочисленными злонамеренными высказываниями в интернете относительно пола и сексуальной ориентации первой леди Франции, а также разницы в возрасте между ней и ее мужем.

    Все новости