Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:12, 7 ноября 2025Интернет и СМИ

Телеврач рассказал о неловком случае с обнаженной пациенткой

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Lorraine / YouTube

Врач общей практики и постоянный эксперт британских телешоу Хилари Джонс рассказал о неловком случае в карьере. Его комментарий передает The Sun.

По словам Джонса, однажды его попросили навестить пациентку, которая жила за городом. Когда женщина открыла дверь и впустила его в дом, он увидел, что она была полностью обнаженной. «Я подумал: "Боже мой, я в опасности. Если я скажу, что не могу осмотреть ее и вернусь через три часа с медсестрой, то меня обвинят в халатности, если она действительно больна. Если я останусь, то меня могут обвинить в чем-то другом"», — вспомнил он.

В итоге врач остался и провел осмотр, в ходе которого выяснил, что у пациентки почечная инфекция. «Я дал ей антибиотики и выписал рецепт. Перед уходом я сказал: "Меня немного смутило, что вы открыли мне дверь без одежды". И она ответила: "Ах, это... Я выросла в Швеции — у нас это нормально"», — добавил Джонс.

Ранее сообщалось, что у британской телеведущей Кейт Скотт случайно оголилась грудь во время прямого эфира канала CBS Sports. Журналистка потянулась к приглашенному гостю, и у нее случайно лопнул топ по швам.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Балтийском море заметили «корабли-призраки» НАТО. Что известно о перемещении военных судов альянса?

    Ведущая прервала прямой эфир из-за выругавшегося политика и отчитала его

    Токаев увидел в Трампе посланника свыше

    Российская фигуристка-чемпионка рассказала о предложении выступать за Китай

    ФСБ показала видео задержания работавшего на украинского блогера россиянина

    Военкор назвал цель ночных ударов по Украине

    Российские военные ударили по ВСУ в Одесской области

    На Западе раскрыли план побега Зеленского

    В России начали отмечать день Октябрьской революции

    Американские сенаторы призвали Венгрию отказаться от закупки нефти в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости