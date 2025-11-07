Телеврач рассказал о неловком случае с обнаженной пациенткой

Врач общей практики и постоянный эксперт британских телешоу Хилари Джонс рассказал о неловком случае в карьере. Его комментарий передает The Sun.

По словам Джонса, однажды его попросили навестить пациентку, которая жила за городом. Когда женщина открыла дверь и впустила его в дом, он увидел, что она была полностью обнаженной. «Я подумал: "Боже мой, я в опасности. Если я скажу, что не могу осмотреть ее и вернусь через три часа с медсестрой, то меня обвинят в халатности, если она действительно больна. Если я останусь, то меня могут обвинить в чем-то другом"», — вспомнил он.

В итоге врач остался и провел осмотр, в ходе которого выяснил, что у пациентки почечная инфекция. «Я дал ей антибиотики и выписал рецепт. Перед уходом я сказал: "Меня немного смутило, что вы открыли мне дверь без одежды". И она ответила: "Ах, это... Я выросла в Швеции — у нас это нормально"», — добавил Джонс.

Ранее сообщалось, что у британской телеведущей Кейт Скотт случайно оголилась грудь во время прямого эфира канала CBS Sports. Журналистка потянулась к приглашенному гостю, и у нее случайно лопнул топ по швам.