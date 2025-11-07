Россия
Два человека пострадали при атаке ВСУ на приграничный регион России

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, два человека ранены
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Два человека пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил в Telegram глава приграничного региона Вячеслав Гладков.

Под ударом оказался поселок Пролетарский в Ракитянском районе. Расстояние от него до границы с Украиной составляет чуть меньше 20 километров по прямой. Там на территории неназванного объекта сдетонировал дрон. Пострадавшие получили осколочные ранения, их госпитализировали.

По данным из открытых источников, на территории поселка действует ряд промышленных объектов, в том числе предприятие по ремонту железнодорожного транспорта.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область, при этом украинские войска бьют по гражданским целям. Так, 4 ноября еще один житель региона получил ранение в результате атаки беспилотника. Мужчина управлял автомобилем, в который влетел дрон.

