Политик Мема: Европе следует выдавать больше виз россиянам

Странам Европейского союза (ЕС) следует выдавать больше виз российским гражданам, а не усложнять процедуру получения документов. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Европе следует упростить процедуру получения виз, граждане ЕС и России должны путешествовать свободно», — написал он.

По словам политика, ограничения в отношении россиян — это «яркий пример бессилия ЕС» и мера, «разработанная недалекими умами».

Ранее Мема заявил, что Европа играет с огнем, «финансируя продолжение прокси-войны против России».