Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:33, 7 ноября 2025Мир

Европе предложили впускать больше россиян

Политик Мема: Европе следует выдавать больше виз россиянам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Странам Европейского союза (ЕС) следует выдавать больше виз российским гражданам, а не усложнять процедуру получения документов. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Европе следует упростить процедуру получения виз, граждане ЕС и России должны путешествовать свободно», — написал он.

По словам политика, ограничения в отношении россиян — это «яркий пример бессилия ЕС» и мера, «разработанная недалекими умами».

Ранее Мема заявил, что Европа играет с огнем, «финансируя продолжение прокси-войны против России».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

    На Украине мобилизовали водителя Анджелины Джоли

    В российском регионе при ударе ВСУ пострадали три человека

    Орбан посоветовал Украине надеяться на чудо

    Трамп раскрыл причину отмены саммита с Путиным в Будапеште

    Трамп высказался об отношениях Орбана и Путина

    Супруги нашли на своих грядках старинные монеты и продали их за 49 миллионов рублей

    В ВСУ заявили о преимуществе ВС России по силам на покровском направлении в 20 раз

    Опровергнут популярный миф о воздержании

    В США задумались об исключении из режима санкций против российской нефти для одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости