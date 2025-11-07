Мир
Генсек НАТО пожаловался на недостаток ПВО

Рютте заявил, что в НАТО недостаток средств ПВО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Страны НАТО, в частности Румыния, не располагают достаточным количеством средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает ТАСС.

«Да, согласен, это касается как самой Румынии, так и наших союзников», — ответил Рютте на вопрос журналистов о недостатке средств ПВО на восточном фланге альянса.

Также генсек НАТО призвал увеличить потенциал систем ПВО в четыре раза на всей европейской территории блока. При этом он добавил, что несмотря на текущий дефицит вооружений, страны альянса остаются «хорошо защищенными».

Ранее Рютте призвал НАТО готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией. Он подчеркивал, что Москва сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами, которые «наращивают оборонное и промышленное сотрудничество до беспрецедентного уровня».

