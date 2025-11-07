Мир
22:57, 7 ноября 2025Мир

Глава Пентагона назвал самого страшного врага США

Хегсет: Самым страшным врагом США является бюрократия в Пентагоне
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Consolidated News Photos / Global Look Press

Бюрократия в Пентагоне стала более серьезной угрозой для США, чем Китай. Самого страшного врага Штатов назвал глава американского Министерства войны Пит Хегсет.

«Этот противник — один из последних мировых оплотов центрального планирования. Им управляет диктатура пятилетнего планирования. Возможно, это звучит как бывший Советский Союз, но этого врага давно нет. Противник, о котором я говорю, гораздо ближе к дому. Это бюрократия в Пентагоне», — сказал он.

По его словам, этот враг уничтожает новые идеи и угнетает свободу мысли, что в конечном итоге ставит под угрозу безопасность страны и жизни военнослужащих. Хегсет подчеркнул, что с мощью этого противника не может соперничать даже КНР.

Ранее Хегсет обвинил Китай в агрессии и неуважении суверенитета стран в Южно-Китайском море, пообещав оказать поддержку странам Юго-Восточной Азии технологиями для совместного реагирования на китайские угрозы.

