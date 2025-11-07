Мир
Глава Пентагона предупредил о вступлении США в войну

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

США в случае необходимости вступят в войну и победят. Об этом предупредил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Если потребуется, мы вступим в войну с тем оборудованием, которое у нас есть, и мы победим. У нас лучшее и сильнейшее [оружие]», — сказал он, не уточнив, о какой именно войне идет речь.

По его словам, США должны показать союзникам и всему миру, что Штаты намерены отстаивать свои интересы и защищать свободу «как никогда прежде».

Ранее Хегсет назвал самого страшного врага США. «Противник, о котором я говорю, гораздо ближе к дому. Это бюрократия в Пентагоне», — сказал он.

