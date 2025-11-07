Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева стала бабушкой. Об этом сообщает Mash в Telegram.
Корреспондент издания, встретивший Гузееву в аэропорту, выяснил, что 25-летняя дочь телеведущей Ольга Бухарова родила дочь Еву в 2025 году. Гузеева также рассказала, что ее дочь вышла замуж весной.
Других подробностей не приводится.
У Гузеевой двое детей, которых она родила от разных мужей. 34-летний Георгий Толордава появился в браке со вторым мужем, актером Кахой Толордавой. 25-летняя Ольга Бухарова родилась в отношениях с нынешним супругом ведущей, предпринимателем Игорем Бухаровым.
