25-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова родила дочь Еву

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева стала бабушкой. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Корреспондент издания, встретивший Гузееву в аэропорту, выяснил, что 25-летняя дочь телеведущей Ольга Бухарова родила дочь Еву в 2025 году. Гузеева также рассказала, что ее дочь вышла замуж весной.

Других подробностей не приводится.

У Гузеевой двое детей, которых она родила от разных мужей. 34-летний Георгий Толордава появился в браке со вторым мужем, актером Кахой Толордавой. 25-летняя Ольга Бухарова родилась в отношениях с нынешним супругом ведущей, предпринимателем Игорем Бухаровым.

Ранее сообщалось, что известная российская телеведущая Алла Довлатова стала бабушкой. Она рассказала, что ее старшая дочь Дарья родила сына.