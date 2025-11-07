Интернет и СМИ
17:56, 7 ноября 2025

Гузеева стала бабушкой

25-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова родила дочь Еву
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева стала бабушкой. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Корреспондент издания, встретивший Гузееву в аэропорту, выяснил, что 25-летняя дочь телеведущей Ольга Бухарова родила дочь Еву в 2025 году. Гузеева также рассказала, что ее дочь вышла замуж весной.

Других подробностей не приводится.

У Гузеевой двое детей, которых она родила от разных мужей. 34-летний Георгий Толордава появился в браке со вторым мужем, актером Кахой Толордавой. 25-летняя Ольга Бухарова родилась в отношениях с нынешним супругом ведущей, предпринимателем Игорем Бухаровым.

Ранее сообщалось, что известная российская телеведущая Алла Довлатова стала бабушкой. Она рассказала, что ее старшая дочь Дарья родила сына.

