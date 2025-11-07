Минюст пополнил реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов медиапроект «Черта»

Минюст России пополнил реестр иностранных агентов: в список попал медиапроект «Черта». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как рассказали в министерстве, проект распространял сообщения и материалы иноагентов и иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Также отмечается, что он выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.

Кроме того, в реестр внесли акциониста Павла Крисевича, политологов Георгия Чижова и Маргариту Завадскую, историка Алексея Уварова, журналиста Александра Пичугина, активиста Бориса Золотаревского и Форум свободной культуры в Европе «СловоНово».

Ранее иноагентом признали блогершу и журналистку Нино Росебашвили. По данным министерства, она распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей, а также выступала против спецоперации на Украине.