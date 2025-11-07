Мир
12:43, 7 ноября 2025Мир

Китай нарастил производство ракет в ответ на украинский конфликт

CNN: Китай нарастил производство ракет в ответ на украинский конфликт
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китай резко нарастил производство ракет в ответ на конфликт России и Украины, начавшийся в 2022 году. Об этом сообщает CNN.

Согласно анализу спутниковых снимков, проведенному CNN, за два года, прошедших с начала войны, Пекин почти удвоил темпы расширения производственных площадок для ракет.

«Они невероятно пристально следят за Украиной. Сейчас они наблюдают за реальными боевыми действиями между двумя очень боеспособными силами, использующими самые современные технологии, и делают множество заметок», — пояснил старший научный сотрудник Тихоокеанского форума, бывший директор НАТО по контролю над вооружениями Уильям Альберк.

В конце сентября Пентагон призвал подрядчиков в краткие сроки увеличить объемы производства ракет как минимум вдвое. Такое требование прозвучало из-за беспокойства в связи с низкими запасами оружия в случае конфликта с Китаем, а также на фоне военной помощи Украине и участии США в 12-дневной войне Израиля с Ираном в этом июне.

При этом, по данным издания, на полную сборку отдельных ракет может уйти два года. Кроме того, на тестирование и сертификацию вооружений от новых поставщиков может потребоваться несколько месяцев и сотни миллионов долларов.

