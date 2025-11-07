В России заявили о сжигающем бронированную технику ВСУ «Корнете»

Представитель «Ростеха» заявил, что противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» помог уничтожить тысячи единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Об успехах «Корнета» рассказал индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев. «Российские военнослужащие называют "Корнет" "прожигателем" вражеской брони», — заметил Оздоев, подчеркнув, что ПТРК использовали для уничтожения танков Leopard и Challenger, БМП Bradley и прочей западной техники.

Бекхан Оздоев также обратил внимание, что «Корнет» универсален и спообен уничтожать любые цели, даже воздушные. Максимальная дальность выстрела достигается при использовании ракеты с термобарическим зарядом, имеющей дальность десять километров.

«Такое высокоточное оружие в условия современных боевых действий особенно востребовано в войсках», — подчеркнул представитель «Ростеха». По словам Оздоева, госкорпорация ускоренными темпами наращивают его производство.

В конце сентября представители концерна «Калашников» заметили, что прицел 1П45-1 противотанкового ракетного комплекса «Корнет» позволяет вести ракету к цели даже при наличии помех.