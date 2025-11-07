Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:27, 7 ноября 2025Наука и техника

В России заявили о сжигающем бронированную технику ВСУ «Корнете»

«Ростех»: ПТРК «Корнет» помог уничтожить тысячи единиц бронированной техники ВСУ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Представитель «Ростеха» заявил, что противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» помог уничтожить тысячи единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Об успехах «Корнета» рассказал индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев. «Российские военнослужащие называют "Корнет" "прожигателем" вражеской брони», — заметил Оздоев, подчеркнув, что ПТРК использовали для уничтожения танков Leopard и Challenger, БМП Bradley и прочей западной техники.

Бекхан Оздоев также обратил внимание, что «Корнет» универсален и спообен уничтожать любые цели, даже воздушные. Максимальная дальность выстрела достигается при использовании ракеты с термобарическим зарядом, имеющей дальность десять километров.

«Такое высокоточное оружие в условия современных боевых действий особенно востребовано в войсках», — подчеркнул представитель «Ростеха». По словам Оздоева, госкорпорация ускоренными темпами наращивают его производство.

В конце сентября представители концерна «Калашников» заметили, что прицел 1П45-1 противотанкового ракетного комплекса «Корнет» позволяет вести ракету к цели даже при наличии помех.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давно надо было это сделать». Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России

    В Роспотребнадзоре отреагировали на продажу школьникам «опьяняющего» ореха из Азии

    В России чиновник не стал извиняться перед названными им «одичавшими хохлами» сибиряками

    Стало известно о расчленении друга Павла Дурова и его жены

    Военкор объяснил резкое снижение интенсивности ночных атак ВСУ

    Банк России решил усложнить выход компаний на биржу

    В аэропорту Москвы появились курилки

    Стали известны подробности о новых успехах ВС России в Красноармейске

    Страна НАТО захотела добиться исключения для импорта нефти и газа из России

    В России призвали запретить дарксторы в многоквартирных домах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости