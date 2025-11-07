Любовники занялись сексом за рулем на скорости 145 километров в час

В Германии арестовали любовников, которые занялись сексом в машине на скорости 145 километров в час и чуть не устроили ДТП с грузовиком. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел на шоссе недалеко от Мюнстера, земля Северный Рейн-Вестфалия. Водитель позвонил в полицию и заявил, что только что видел автомобиль, в котором мужчина и женщина занимались сексом за рулем. При этом машина двигалась на большой скорости, а затем вильнула и чуть не врезалась в грузовик. Водителю большегруза пришлось съехать на обочину.

Нарушителей вскоре задержали на автозаправке. Ими оказались 37-летний мужчина и 33-летняя женщина, имена которых не разглашаются. Водителя машины арестовали и обвинили в создании опасных помех дорожному движению.

Ранее сообщалось, что в США арестовали жителей штата Западная Виргиния, которые занялись сексом в угнанном доме на колесах. Действия любовников заметил патрульный полицейский и задержал их.