Миллиарды рублей вернулись в российский бюджет после судебных разбирательств

С начала 2024 года прокуроры вернули в бюджет России 13,2 млрд рублей

С начала 2024 года прокуроры вернули в бюджет России 13,2 миллиарда рублей, полученных недобросовестными подрядчиками. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре страны.

Из них 4,2 миллиарда рублей были незаконно освоены при сопровождении национальных проектов, уточнили в ведомстве.

С начала 2025 года в России задержали и арестовали двух бывших глав регионов — Алексея Смирнова и Максима Егорова, а также два десятка вице-губернаторов, мэров и заместителей мэров. Самые громкие дела связаны с коррупцией при строительстве защитных сооружений в Курской и Белгородской областях на границе с Украиной.

