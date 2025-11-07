Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:18, 7 ноября 2025Силовые структуры

Миллиарды рублей вернулись в российский бюджет после судебных разбирательств

С начала 2024 года прокуроры вернули в бюджет России 13,2 млрд рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

С начала 2024 года прокуроры вернули в бюджет России 13,2 миллиарда рублей, полученных недобросовестными подрядчиками. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре страны.

Из них 4,2 миллиарда рублей были незаконно освоены при сопровождении национальных проектов, уточнили в ведомстве.

С начала 2025 года в России задержали и арестовали двух бывших глав регионов — Алексея Смирнова и Максима Егорова, а также два десятка вице-губернаторов, мэров и заместителей мэров. Самые громкие дела связаны с коррупцией при строительстве защитных сооружений в Курской и Белгородской областях на границе с Украиной.

Если к руководителям областей и городов приплюсовать федеральных и региональных министров и депутатов, то общий счет задержанных с начала года перевалит за сотню. «Лента.ру» рассказала о попавших под стражу чиновниках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

    В Россию прилетел редкий гость из Китая

    В российском регионе арестовали управляющего местным отделением Банка России

    Российский регион попросил о помощи с бензином

    Стала известна судьба сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ

    Продажи одной марки электрокаров в России обрушились

    ВСУ ударили по энергообъекту в российском городе

    В России отреагировали на решение Токаева назвать Трампа посланником свыше

    Генсек НАТО пожаловался на недостаток ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости