Минобороны КНДР приняло российскую делегацию

ЦТАК: Глава Минобороны КНДР Но Гван Чхоль принял делегацию из России

Глава Минобороны КНДР Но Гван Чхоль принял делегацию российских коллег из Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ во главе с его начальником Виктором Горемыкиным. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«На встрече обсуждались вопросы, связанные с укреплением сотрудничества и обменов между военно-политическими органами [армий] в соответствии с двусторонними отношениями», — добавил ТАСС.

Во встрече также принял участие российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора, замглавы МИД КНДР Ким Чон Гю и замначальника главного политического управления Корейской народной армии Пак Ён Иль.

Ранее объединенный комитет начальников военных штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что российская сторона уважает законное право Северной Кореи обеспечивать свою безопасность.