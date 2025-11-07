Мужчин предупредили о необычном виде оргазма

Каждый мужчина может столкнуться с необычным видом оргазма, предупредила сексолог Эрика Мантелли. Об этом она заявила в беседе с изданием Metropoles.

Мантелли рассказала, что существует так называемый сухой оргазм — состояние, при котором не происходит эякуляция. Она подчеркнула, что при таком виде оргазма у мужчины сохраняются все физиологические и эмоциональные проявления пика сексуального удовольствия, но при этом сперма отсутствует.

По словам сексолога, в одних случаях такой оргазм — это результат техник контроля эякуляции, используемых для продления удовольствия или усиления желания во время полового акта, а в других он связан с такими факторами, как хирургическое вмешательство, прием определенных лекарств и гормональные нарушения. Однако некоторые мужчины испытывают сухой оргазм при отсутствии проблем со здоровьем.

Ранее психотерапевт Паула Холл предупредила мужчин об опасности мастурбации. По ее словам, в некоторых случаях самоудовлетворение приводит к преждевременной эякуляции.