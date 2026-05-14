Академик Онищенко рассказал о неудачной попытке сдать ЕГЭ

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал о неудачной попытке сдать ЕГЭ. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что более пяти лет назад принимал участие в акции по сдаче экзамена, тогда процедура показалась ему сложной.

«Сдавать ЕГЭ — это надо сначала выучить технологию сдачи. Когда мы сели, нам зачитали инструкцию. Конечно, с лету это нельзя было поймать. Я сам процесс не понял», — сказал Онищенко.

Он добавил, что современные школьники изучают технологию сдачи ЕГЭ, поэтому не испытывают трудностей во время экзамена.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предостерег школьников от списывания на ЕГЭ, отметив, что нейросеть, наблюдающая за ходом экзамена, развивается, и получить замечание можно даже без присутствия наблюдателя в кабинете.

